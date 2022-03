Næsten 100 udrykninger: Her falder folk i vandet i Aarhus

Sikkerhed skal prioriteres højere

Teknik og Miljø i Aarhus vil nu etablere 450 meter hegn og installere cirka 18 termiske kameraer i området fra åens udløb til Aarhus Ø.

Finansieringen kommer fra Teknik og Miljøs egen opsparing, og Magistraten har givet opbakning til projektet. SF i Aarhus bakker også op om den akutte løsning, men mener, at sikkerhed fremover bør prioriteres højere, inden man begynder at byudvikle tæt ved vandet.

For tallene antyder, mener partiet, at der burde have været et større fokus på sikkerhed, da man i sin tid åbnede havnefronten. Og det vil derfor være dumt ikke at tage ved lære.

- Det er vores ansvar på samme måde, som det er vores ansvar at sikre tryghed på cykelstierne og i trafikken. Vi bliver flere og flere aarhusianere – også ud mod vandet – og der tænker jeg, det er rettidig omhu at tænke det ind, når vi udvikler nye områder, at vi skal gøre det på en måde, hvor det er trygt og sikkert, siger Liv Gro Jensen, SF, næstforperson i teknisk udvalg, til TV2 ØSTJYLLAND.