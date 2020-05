Superligaen genåbner med dåsestemning og papfans: - Det føles falskt

Superligaen genåbner i morgen med et østjysk lokalbrag. Dog uden tilskuere. I stedet står fans af pap klar, jublen er indspillet på forhånd, og man kan købe billetter til at se kampen sammen via videostream.

Superligabold handler for rigtig mange ikke kun om 22 mand på en grønsvær, der i 90 minutter slås om at sende en bold bag hver deres kridtlinje.

Det handler om drillende tilråb mod modstanderens profil, stadionplattes, samt bar kasse og euforisk jubel, når ens eget hold scorer.

Læs også Ny rapport serverer sukkerbold til de fodboldsultne: Superligaen kan genåbnes

Derfor er det for mange fodboldsultne en lidt ambivalent følelse, at stå tilbage med, når Superligaen genåbner i morgen efter flere måneders nedlukning. Det kommer nemlig til at ske uden tilskuere grundet myndighedernes restriktioner.

Det er super trist, at vi skal se det på TV frem for at have en kæmpe fest på stadion, men det må vi leve med, indtil vi kan komme igen. Mathias Rundstrøm, AGF-fan

- Jeg vil gerne være her og nyde kampen med en masse andre AGF-fans. Det er super trist, at vi skal se det på TV frem for at have en kæmpe fest på stadion, men det må vi leve med, indtil vi kan komme igen, siger AGF-fan Mads Rundstrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Til åbningsbraget, lokalopgøret i Aarhus mellem AGF og Randers FC, har AGF arrangeret en lang række tiltag, der skal skabe illusionen om stemning og tilskuere på de ellers tomme tribuner. Nogle af tiltagene er dog mere populære end andre.

CERES Park og Arena vil i morgen til åbningsopgøret være næsten lige så tomt, som det er i dag. Kun dem med kritiske funktioner i forbindelse med kampen lukkes ind.

Leder tankerne tilbage til sitcoms og dåselatter

Falsk 'dåsejubel', billeder af fans i pap på tribunerne og mulighed for at købe billet til streams, hvor man sammen med andre fans kan se kampen sammen over video, er blandt Aarhus-klubbens nye tiltag.

En stor del af tiltagene er taget med inspiration fra den tyske Bundesliga, der som et af de første lande åbnede den professionelle fodbold op igen.

Emil Steen Sørensen har grundlæggende ikke noget i mod de nye initiativer, selvom han medgiver, at de godt kan virke lidt åndssvage.

Et af de mere kontroversielle af slagsen er dog udmeldingen om, at man på flere TV-kanaler introducerer forindspillede jubel- og ærgrelseslyde fra tilskuere, så der kan transmitteres en form for stemning ind i stuerne, fra hvad der ellers ville være tomme tribuner.

Emil Steen Sørensen var i dag til stede på AGF's hjemmebane Ceres Park og Arena. Han er klasselærer for 1.B. på Søndervangskolen i Viby, hvor de på det seneste har lavet papfigurer i håndarbejdstimerne, som de i dag fik sat op på tribunerne i Aarhus.

Men det giver måske også lidt dårlige minder om dåselatter på sitcoms. Det føles falsk. Og måske skaber det en dårlig præcedens fremadrettet. Emil Steen Sørensen, AGF-fan

- Det var fedt, at kunne bruge det i undervisningen, og børnene syntes, at det var sjovt. Det med dåsejubel er meget fint, hvis det kan hjælpe lidt på en ellers lidt tom fornemmelse, når der ingen tilskuere er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men det giver måske også lidt dårlige minder om dåselatter på sitcoms. Det føles falsk. Og måske skaber det en dårlig præcedens fremadrettet, hvis man bare kan gøre det frem for at få rigtige mennesker til at støtte sin klub, fortsætter han.

Læs også Efter kritik af plejehjem: Nu skal skjulte optagelser i Landsretten

Kreative tiltag deler vandene

Mads Rundstrøm ser intet problem i tiltagene, hvis det kan hjælpe med at bringe nogen fans tættere på klubben i en tid, hvor den ellers kan føles langt væk. Personligt føler han dog ikke, at han får det store ud af det.

- Det er alt sammen fint nok, men det er også grundlæggende lidt dumt. Det giver lidt visuelt, men det kan aldrig erstatte 20.000 fans. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, siger han.

Mathias Heidmann arbejder på et bosted, hvor både ansatte og borgere havde lavet papfigurer, som de i dag satte på AGF-tribunerne.

Andre glæder sig dog til stemningen ved morgendagens lokalopgør. Også selvom den er falsk.

- Jeg har set tyske kampe, hvor de har brugt falsk tilskuerlyd og fans i pap på tribunerne. Det gav noget stemning, spænding og intensitet, siger AGF-fan Mathias Heidmann til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

Læs også Niårig blev smidt af bussen: Skole ringede til mor, fordi han ikke var dukket op

- Så det er fedt, at AGF følger trop, og jeg har også selv fået lavet nogen papfigurer med mit arbejde. Det var skideskægt at lave, og så kommer det jo til at føles som om, at vi er med til kampen i morgen.

AGF har også arrangeret et stort initiativ på videoplatformen Zoom, hvor AGF-fans kan købe billet til at se og juble med hinanden over video, mens de ser kampen.

Læs også Nu kan du sidde med på tomme Superliga-tribuner – som papfigur

Åbnings- og lokalbraget mellem AGF og Randers FC fløjtes igang i morgen klokken 19 og kan ses på Kanal 9 og D-Play.