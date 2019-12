Studerende jubler over finanslov: - Presset letter

Fra juli næste år kan de studerende igen afslutte én uddannelse for siden at begynde på en anden. Det er konsekvensen af, at regeringen med den nye finanslov for 2020 har afskaffet uddannelsesloftet.

- I studenterrådet er vi meget glade for at uddannelselsloftet nu bliver strøget, siger Marie Dall, der er medlem af studenterrådet på Aarhus Universitet.

- Det er noget, vi har kæmpet for længe, så det er selvfølgelig en kæmpe sejr.

Seks år imellem

Uddannelsesloftet blev oprettet i 2016 og har betydet, at det ikke længere var muligt at tage to uddannelser på samme eller lavere niveau betalt af staten. Loven var allerede fra start under kraftig kritik, og derfor blev der i 2017 indført den ændring, at reglerne kunne fraviges, hvis der var gået mindst seks år fra en studerende var blevet færdig med én uddannelse, før man kunne tage en anden.

I praksis betød det, at man som studerende ikke kunne tage en bachelor i filosofi for så efterfølgende i stedet at vælge lægeuddannelsen uden først at vente seks år.

Afskaffelsen af uddannelsesloftet betyder, at de studerende igen får muligheden for at vælge om, hvis de går på et studie de er usikre på.

Letter presset

Men fra 1. juli 2020 er de regler fortid. Regeringen har afskaffet uddannelsesloftet og det skaber stor begejstring blandt de studerende på Aarhus Universitet.

- Jeg synes, det er dejligt. Det letter meget af presset på at vide, hvad man gerne vil i sin fremtid og være sikker på, at man har valgt det rigtige studium, siger Helle Fredslund Jensen, der er studerende ved Aarhus Universitet.

Uddannelsesloftet har givet mere mistrivsel og dermed også dårligere læring, mener prodekan ved Aarhus Universitet Niels Lehmann.

Bedre trivsel

Prodekan for uddannelse ved Aarhus Universitet Niels Lehmann mener, at afskaffelsen af uddannelsesloftet vil betyde større trivsel hos de studerende.

For uddannelsesloftet har ifølge ham betydet, at flere ikke har haft det godt på deres studium.

- Uddannelsesloftet har grundlæggende mistrivsel som konsekvens. Mistrivsel betyder også dårligere læring og hvis man ikke kan hellige sig den læringsopgave, man har, når man er studerende, så får man simpelthen mindre ud af studiet , siger Niels Lehmann.

Det er derfor enormt positivt at loftet fra næste sommer er fortid, mener Helle Fredslund Jensen:

- Jeg synes, det er dejligt. Det letter meget af presset på at vide, hvad man gerne vil i sin fremtid og være sikker på, at man har valgt det rigtige studium.

Det kommer til at koste staten 350 millioner kroner, at der ikke længere er et uddannelsesloft.