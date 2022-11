Stort politiopbud: Sortklædt ung mand nægter sig skyldig i drab

Retssal to ved Retten i Aarhus er onsdag morgen overbefolket af presse og politifolk i forbindelse med et grundlovsforhør.

Hovedpersonen er en 27-årig mand, der er sigtet for et meget omtalt drab på en 21-årig mand, som politiet regner som et tilfældigt offer.

Den 27-årig blev anholdt tirsdag og er udover drabet sigtet for besiddelse af et skydevåben på et offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder. Han har ifølge politiet ingen relation til det 21-årige offer i sagen.

Før grundlovsforhøret begyndte trådte den 27-årige afslappet ind i retslokalet. Han er af anden etnisk herkomst en dansk, fremstår let kvabset og var klædt helt i sort med en sort kasket og sort vest.

I retslokalet var også fire medlemmer af offerets familie, blandt andet hans far.

21-årige Søren Koch blev natten til den 8. marts 2022 fundet dræbt af skud i sin bil på en tankstation i Aarhus-forstaden Viby.

Det stod ifølge politiet hurtigt klart, at den 21-årige var et tilfældigt offer, der ikke havde fjender, der ville ham til livs.

Den 27-årige nægtede sig i retten skyldig i anklagerne mod ham.

Anklageren anmodede som planlagt, at dørene skulle lukkes. Det vil anklagemyndigheden og politiet gerne have af hensyn til efterforskningen. For selvom politiet mener, de har fundet drabsmanden, leder de fortsat efter den person, der hjalp ham.

Ventede i flugtbil

To måneder efter drabet frigav politiet en video, der viste en mand løbe på fortovet, kravle op ad en kant og stoppe op. Herefter skød han tre gange i to forskellige retninger og løb ned mod en ventende bil, der ventede få meter væk.