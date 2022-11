Drabssigtet er tidligere dømt for skyderi

Hvis den 27-årige mand, der nu er sigtet for drab på 21-årige Søren Koch i Viby, ender med at blive dømt, vil det ikke være første gang, at han skal i fængsel.

Han er nemlig tidligere dømt i en sag om et skyderi i Aarhus.

Det skete i 2017, hvor han ved Retten i Aarhus blev idømt over tre års fængsel for at have affyret et skydevåben på et offentligt sted sammen med medgerningsmænd.

Ingen kom til skade ved skyderiet.

Dengang blev den nu 27-årige dømt under særligt skærpende omstændigheder, fordi det skete på et offentligt sted, og fordi han havde banderelationer. TV2 ØSTJYLLAND undersøger, om han stadig havde disse relationer på tidspunktet for drabet i Viby.

Droppede ankesag

Dommen fra 2017 blev anket til landsretten, men Vestre Landsret oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at den nu 27-årige frafaldt anken, inden sagen nåede at køre.

Dermed stod Retten i Aarhus' dom på tre år og seks måneders fængsel ved magt.

Den 27-årige er nu sigtet for et uopklaret drab på en 21-årig mand i Aarhus-forstaden Viby.

Det var i marts 2022, at 21-årige Søren Koch blev dræbt af et skud i sin bil ved en tankstation Søndervangs Allé i Viby. Han var ifølge politiet et tilfældigt offer, som ikke havde nogen i sit liv, der ville gøre det af med ham.

Det er blevet efterforsket, om skudepisoden, der kostede Søren Koch livet, var del af en bandekonflikt, men det er ifølge Østjyllands Politi stadig uklart.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at komme i kontakt med den sigtedes forsvarer Mette Grith Stage.

Den 27-årige nægter sig skyldig i de aktuelle anklager mod ham.