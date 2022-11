Familie til drabsoffer: - Vi var ved at miste håbet

Østjyllands Politi anholdt tirsdag en 27-årig mand og sigtede ham for drabet på 21-årige Søren Koch i marts.

En ekstremt kærkommen nyhed for den afdødes familie, der har ventet og ventet på, at der skulle ske noget i efterforskningen af drabet.

'Det var en stor lettelse at få besked om, at politiet havde anholdt Sørens formodede drabsmand.'

'Der har været tidspunkter, hvor vi var ved at miste håbet, men vi har på intet tidspunkt tvivlet på, at politiet gjorde alt, hvad der stod i deres magt for at finde den eller de personer, der koldt og kynisk dræbte vores højtelskede søn og bror,' lyder det i en skriftlig udtalelse fra familien.



Søren Koch blev fundet dræbt af skud i sin bil nær en tankstation i Aarhus-forstaden Viby.