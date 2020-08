Somalisk forening i Aarhus lukker foreningsliv på grund af corona

Som et led i samarbejdet mellem AarhuSomali og Aarhus Kommune om begrænsning af corona-smitten, holdt repræsentanter for en række somaliske foreninger, moskeer og boligområder i Aarhus møde på Aarhus Rådhus. Foto: AarhuSomali

Den aarhusianske forening Aarhusomali opfordrer personer med somalisk baggrund i Aarhus til at aflyse alle sammenkomster og droppe boldspil.

Somaliske foreninger er enige om, at al foreningsliv lukkes den næste tid.

Det sker, efter at der er flere mindre udbrud af coronavirus blandt borgere med somalisk herkomst i Aarhus.

Det skriver Aarhusomali, som er en sammenslutning af 12 somaliske foreninger, i en pressemeddelelse.

Samarbejder med kommunen

Aarhus Kommune og Aarhusomali arbejder sammen om at mindske smitte med coronavirus blandt personer med somalisk baggrund i kommunen.

Læs også Krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus - se alle tiltag her

Hvis de nye opfordringer bliver fulgt, kan det være med til at mindske coronasmitte, mener Daud Hussein Ahmed. Han er talsperson for Aarhusomali.

- Vi tror, at sammenkomsterne, som personer med somalisk baggrund holder, kan være en smittekilde.

- Derfor er det oplagt, at vi ikke holder fester og mødes så meget, som vi plejer, i en periode, siger han.

Læs også Mange smittede somaliere: - Vi er alle blevet for optimistiske

I uge 31 var 61 ud af i alt 78 nye registrerede tilfælde med coronavirus i Aarhus konstateret blandt personer med somalisk herkomst. Mens kommunen har registreret i alt 150 nye smittetilfælde i uge 32. Heraf er 85 tilfælde personer med somalisk baggrund.

Der er tale om ophobning inden for familier i forskellige boligområder, skriver Statens Serum Institut.

Ved mødet på Aarhus Rådhus torsdag aften deltog blandt andre stadsdirektør Niels Højberg. Foto: AarhuSomali

Ny task-force skal hjælpe

Aarhusomali har oprettet en corona task-force i foreningen. Den skal blandt andet hjælpe med, at personer i isolation overholder isolationen.

Taskforcen vil stå for at købe ind for de isolerede. Desuden vil Aarhus Kommune tilbyde overnatning på hotel, hvis man ikke selv har mulighed for at isolere sig.

Daud Hussein Ahmed er overbevist om, at personer med somalisk baggrund i Aarhus tager opfordringerne seriøst.

Læs også Krav om mundbind vælter apoteker: - Der var kø helt ud på vejen

- Det kan godt være, der er nogen, som afviger. Men både foreninger, moskeer og lokale boligområder er enige om at gøre en indsats, siger han.

Aarhus Kommune meddelte onsdag, at der i nogle uger vil køre en mobil testenhed rundt i boligområder i byen, der er hårdt ramt.

Her vil borgere uden symptomer kunne blive testet.