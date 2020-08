Krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus - se alle tiltag her

Der indføres krav om mundbind fra begyndelsen af næste uge i al offentlig transport i Aarhus.

Det står fast efter et møde fredag mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og de øvrige partier i Folketinget efter en periode med mange smittede i Aarhus - senest er 68 personer konstateret smittet det seneste døgn.

- Vi skal ikke ud i en 11. marts igen med en omfattende nedlukning. Vi tror på, at vi med nålestiksoperationer som denne kan stoppe det her med en lokal indsats.

- Vi har den overbevisning, at aarhusianerne vil være med til det her, siger Heunicke efterfølgende til en række medier.

Sundheds- og Ældreministeriet er nu ved at udarbejde en bekendtgørelse med i alt ti tiltag, som skal dæmme op på smitten i Aarhus. Og et af tiltagene er altså kravet om mundbind i den offentlige transport. Tiltagene gælder i 14 dage til at begynde med.

Enkelte kan undtages

Det er ikke påkrævet, at små børn og ældre med eksempelvis demens skal have mundbind på.

Det siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Det er ikke alle, der skal have mundbind på. Små børn skal ikke have mundbind på, og det kan også være ældre, der for eksempel har vejrtrækningsbesvær eller lettere demens og derfor ikke selv kan tage det af og på.

Opfordrer til hjemmearbejde

Udover mundbind opfordres det til, at der "i videst muligt omfang" arbejdes hjemmefra i Aarhus, ligesom der er en anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen.

Der er også anbefalinger til uddannelser, der lige om lidt byder nye studerende velkommen.

Det anbefales, at det fysiske fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage.

Samtidig anbefales det, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for den egentlige studiestart, aflyses eller udskydes.

Borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), siger i en pressemeddelelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at situationen er "særdeles alvorlig".

- Enhver har et ansvar i kampen mod coronaepidemien. Kun ved en stærk fælles indsats kan vi begrænse smitten, siger Jacob Bundsgaard.

Søren Brostrøm udelukker ikke, at krav om mundbind kan blive landsdækkende.

- Jeg kan godt forestille mig, at det her med mundbind i andre situationer er noget, vi kommer til at kigge på. Kigge på det lokalt, men også på landsplan.

Stigende smittetal

Aarhus Kommune er den seneste tid blevet ramt af stigende smittetal.

Fra onsdag til torsdag blev 34 personer smittet i kommunen, mens der fra torsdag til fredag er registreret 68 smittede i Aarhus - hvilket udgør halvdelen af alle positive tests i døgnet.

Det har fået kommunen til at genindføre flere corona-restriktioner - blandt andet på Aarhus Universitetshospital og på sociale tilbud.

Hotspots og besøgsrestriktioner

Torsdag afholdt borgmester Jacob Bundsgaard (S) et pressemøde med en stribe andre myndigheder om situationen.

Her blev det oplyst, at der er indført såkaldte hotspots tre steder i byen, da de næste par dage ventes at byde på særdeles godt vejr.

På badestrandene Bellevue og Den Permanente i Risskov og den spanske trappe i midtbyen vil politiet i højere grad være til stede.

De vil på kort tid kunne indføre et reelt opholdsforbud i området, hvis der færdes for mange.

Derudover er der genindført besøgsrestriktioner på plejehjem, sociale bosteder og på Aarhus Universitetshospital.