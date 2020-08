68 nye smittede i Aarhus

Det seneste døgn er der konstateret 136 nye tilfælde med coronavirus i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i sin daglige opgørelse.

Antallet af nye smittetilfælde er det højeste siden 22. juni - dog på nær mandag i denne uge, hvor der blev meldt om 207 nye smittede. Det hører med til historien, at tallet fra mandag også inkluderer weekendens tal.

Ud af de 136 nye smittetilfælde stammer 68 fra Aarhus. Det vil sige, at halvdelen af de seneste tilfælde er blevet konstateret i landets næststørste by.

På de seneste har Aarhus også været ramt af et coronaudbrud. Det har ført til, at der bliver indført krav om mundbind, når man kører med offentlig transport i Aarhus. Kravet ventes at gælde fra næste uge.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger fra torsdag til fredag med én til 25.

Der er ikke registreret nogen coronadødsfald siden torsdag.

Tiltag mod stigende coronasmitte i Aarhus Sundhedsministeren har fredag orienteret Folketingets partier om tiltag i den offentlige trafik i Aarhus. Den seneste tids stigende coronasmitte i Aarhus får sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre en række restriktioner for den offentlige transport i byen. Fredag orienterer han Folketingets partier om tiltagene, som Ritzau har set på skrift. I en mail sendt til sundhedsordførerne står følgende ti punkter: 1. Krav om brug af mundbind i forbindelse med al kollektiv transport (tog, bus mv.). 2. Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige. 3. Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang. 4. Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag i forbindelse med indkøb. 5. Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet. 6. Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd for afholdelse af private fester. 7. Anbefaling om fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage. 8. Anbefaling til, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser aflyses eller udskydes. 9. Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs. 10. Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus. Kilde: Mail fra Sundheds- og Ældreministeriet til sundhedsordførerne. Se mere