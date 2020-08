Efter smitteudbrud: Nu indfører hospital restriktioner for besøg

Den seneste tids stigning i antallet af smittede med COVID-19 i Aarhus Kommune får nu Aarhus Universitetshospital i Skejby til at genindføre og skærpe restriktioner for besøg.

Det betyder blandt, at der kun må være én ledsager eller besøgende per patient, samt at alle, der ikke arbejder på hospitalet, opfordres til at bære mundbind under besøg på stedet, oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

- Hospitalsledelsen ser med stor alvor på det stigende smittetryk inden for COVID-19 i Aarhus og har derfor her til morgen besluttet at genindføre en række forebyggende indsatser, siger Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Disse restriktioner indføres på hospitalet Der må kun være én ledsager eller besøgende pr. patient (hvis man kommer med et barn, kan man have op til to ledsagere med).

Alle ikke-hospitalsansatte - herunder patienter, besøgende og ledsagere, der skal ind på hospitalet – opfordres ved ankomst til at bære medbragt mundbind – med mindre de kan fremvise en negativ COVID-test, som er taget inden for 72 timer.

Der lukkes for alle indgange på nær indgang C, F, G, J, J3, H11 og B1. I weekenden er kun indgang J og G åbne. Der sættes vagter ved disse indgange.

På ubestemt tid

De nye restriktioner er gældende fra i dag, fredag.

- Det er en række tidsbegrænsede foranstaltninger, som vil blive opretholdt, indtil smittetrykket igen er faldende. Og vi vil samtidig fastholde vores nuværende aktiviteter med undersøgelser og behandlinger af patienter, siger Claus Thomsen.

Siden mandag i sidste uge er 194 personer konstateret smittet i Aarhus Kommune. Både kommune, region og sundhedsmyndighederne har derfor iværksat en række tiltag for at stoppe smitteudbruddet.

Det betyder blandt andet, at der er genindført besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem og sociale bosteder samt at ansatte de to steder skal testes for covid-19 hver uge.