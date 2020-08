OVERBLIK: Sådan forbereder din kommune sig på ny coronabølge

I Samsø Kommune har der de seneste fem uger ikke været nogen tilfælde af covid-19.

Skulle et udbrud alligevel ske, vil kommunen i samarbejde med Patientstyrelsen lave foranstaltninger og træde et skridt tilbage.

- Vi har en kriseledelse klar og er ved at lægge en strategi, så vi er langt bedre forberedt nu, end vi var i første bølge, fortæller Dorthe Lykke Jensen, forvaltningschef for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Samsø Kommune.

Strategien indebærer blandt andet, at kommunen er ved at uddanne deres egne folk til at kunne teste for covid-19, der er isolationspladser klar, hvis nogle skulle blive smittet, og kommunen har også snakket om at indføre besøgsrestriktioner på øens plejehjem og botilbud, hvis det bliver nødvendigt.