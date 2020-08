Borgmester: Klar til at lukke mere ned

Der er allerede lukket for indendørs besøg på plejehjem og sociale institutioner, men det kan blot være et forvarsel for, hvad der kommer til at ske, hvis smittetallene fortsætter med at stige i Aarhus Kommune.

- Hvis smitten accelerer og vi kan se, at det er nødvendigt med yderligere initiativer, så er vi klar til at tage de forholdsregler. Der vil vi gøre det, der er nødvendigt, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har et fælles ansvar for at begrænse smitten i samfundet. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune

Onsdag steg antallet af smittede med corona i Aarhus Kommune med 42 personer. Det er mere end én tredjedel af alle smittede på landsplan det seneste døgn.

- Det understreger vigtigheden af, at vi allesammen overholder retningslinjerne. Og at vi bliver endnu mere opmærksom på, at vi har et fælles ansvar for at begrænse smitten i samfundet, fortæller Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kommer derfor med en opsang til alle borgere i landets næststørste by.

- De retningslinjer der galt før sommerferien, de gælder stadig. Det handler blandt andet om håndhygiejne og at man ikke samles i større grupper, fortæller Jacob Bundsgaard.

Aarhus Kommune følger udviklingen tæt, og man klar med initiativer, som tidligere har været brugt, hvis smitteantallet stiger.

Det kan for eksempel være begrænsninger af, hvor man må færdes og besøgsrestriktioner, fortæller Jacob Bundsgaard.

- Hvis det bliver nødvendigt, så kan vi gøre det meget mere præcist, end vi gjorde tidligere, fordi vi har en meget større testkapacitet og et bedre billede af, hvordan den her sygdom udvikler sig.

Borgmester til møde med somalisk forening

En stor andel af de nye smittede i Aarhus tilhører det somaliske mindretal i byen. Borgmesteren havde onsdag møde med foreningen AarhuSomali, der er paraplyforening for 13 somaliske foreninger i Aarhus.

- Vi har haft et godt og konstruktivt møde. De somaliske foreninger er meget indstillet på at hjælpe til – både med smitteopsporing og de neddrosler alle deres aktiviteter. Og de er med til at lave en målrettet kommunikation til aarhusianere med somalisk baggrund, så vi rammer alle med den information og de retningslinjer, som er gældende, siger Jacob Bundsgaard.

Et mobilt testcenter vil torsdag åbne i Gellerup efter det stigende smittetal.

Torsdag afholder Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Østjyllands Politi fælles pressemøde om udviklingen i Aarhus. Følg det her på TV 2 ØSTJYLLANDs hjemmeside.

