Krav om mundbind vælter apoteker: - Der var kø helt ud på vejen

Fra begyndelsen af næste uge indføres krav om brug af mundbind i al offentlig transport i Aarhus Kommune.

Det står fast efter et møde fredag mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og de øvrige partier i Folketinget.

Læs også Krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus - se alle tiltag her

Efter udmeldingen først på eftermiddagen fredag valfartede aarhusianere derfor til de lokale apoteker for at få fingrene i de eftertragtede mundbind – men mange måtte gå forgæves.

TV2 ØSTJYLLAND besøgte i dag tre apoteker i Aarhus – og på få timer fik de langet flere tusinde mundbind over disken.

I Skejby Centret solgte de 800 mundbind på to-en-halv time. På Trøjborg Apotek fik de 250 pakker á 5 mundbind hjem fredag morgen. De var udsolgt klokken 14.

- Vi har oplevet en enorm efterspørgsel i dag. Der var kø helt ud på vejen, og det har der været i flere timer, fortæller farmakonom ved Sct. Lukas Apotek i Aarhus, Gunn Esoylo, til TV2 ØSTJYLLAND.

På Sct. Lukas Apotek solgte de den sidste af 200 pakker á 5 mundbind fredag klokken 15:30.

Krav glæder buschauffører

I Aarhus er antallet af coronasmittede steget markant den seneste uges tid - senest er 68 personer konstateret smittet siden torsdag.

Det fik fredag eftermiddag Styrelsen for Patientsikkerhed til at udsende en liste på 10 punkter over tiltag, der iværksættes i Aarhus for at bringe smittespredningen under kontrol.

Kravet om mundbind i al offentlig transport er ét af de tiltag. Og det glæder buschaufførerne i Aarhus, der den seneste uge har været ramt af flere tilfælde med smitte blandt medarbejdere.

Buschauffør Jan Mokvist glæder sig til, at han fra den kommende uge kører med passagerer, der bærer mundbind.

- Det gør mig mere tryg, at det nu bliver et krav. Jeg har måske 600 mennesker med hver dag, så det er rigtig mange, der passerer mig. Vi skal passe på alle sammen lige nu, fortæller buschauffør, René Nørgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Udskudt: Rektor har ondt af de nye elever

Han er ikke den eneste, der glæder sig over det nye tiltag.

- Jeg synes, det er fantastisk med kravet. Det er utrygt, at vi har kørt rundt og kun haft ruden til at beskytte os. Folk har glemt, at der er corona, de står i nakken af hinanden, fortæller buschauffør, Jan Mokvist, til TV2 ØSTJYLLAND.

Passagerer støtter op

I de 10 præsenterede tiltag opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed ligeledes til, at man undgår offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige.

Og både kravet om mundbind og opfordringen til at springe busturen over, støtter passagererne også op om.

Læs også 68 nye smittede i Aarhus

- Jeg synes, det giver god mening, og jeg havde selv mundbind på i dag, fordi det giver en anden tryghed. Vi skal ikke udsætte hinanden for fare eller være bange for at være tæt på hinanden, fortæller Victoria Oddershede fra Riisskov, der også gerne hopper på cyklen.

00:29 VIDEO: Se hvordan du bruger mundbindet korrekt. Videoen er fra d. 2. august 2020. Luk video

Selvom kravet først er gældende fra den kommende uge, så har flere allerede taget opfordringen fra tidligere på ugen til sig.

- Jeg er allerede startet med det, selvom det kun var en vejleding. Men det er godt, at det nu bliver et krav, for det beskytter mig og andre, fortæller Karen Rübner fra Aarhus.

Læs også Festuge følger nøje stigende smittetal

Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, har en kraftig opfordring til borgerne:

- Det er nu, det gælder! Situationen med det stigende smittetryk i Aarhus er særdeles alvorlig og kræver opmærksomhed og handling fra os alle. Jeg skal derfor opfordre til, at alle borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.v. følger de nye anvisninger og anbefalinger, vi har aftalt med de statslige myndigheder. Enhver har et ansvar i kampen mod corona-epidemien. Kun ved en stærk, fælles indsats kan vi begrænse smitten, siger han i en pressemeddelelse.

Indtil videre er det ikke et krav, at man skal bære mundbind for at tage offentlig transport i Aarhus, men alle opfordres på det kraftigste til det.