Udskudt: Rektor har ondt af de nye elever

Fredag er en række anbefalinger og krav blevet offentliggjort for aarhusianerne som konsekvens af stigningen i antallet af smittede med COVID-19 i Aarhus.

Det rammer blandt andet eleverne i kommunens gymnasier, da det anbefales, at fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage.

- Vi følger selvfølgelig de anbefalinger og udviklingen for at være med til at stoppe smittespredningen, siger Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium.

Fredag blev en række anbefalinger rettet mod aarhusianerne offentliggjort, ligesom det fra næste uge bliver et krav at have mundbind på i al offentlig transport i byen. I kølvandet på de udmeldinger var Lone Sandholdt Jacobsen til online-møde med rektorer fra de andre gymnasier i Aarhus for at finde en fælles plan.

Både nye og gamle elever skulle nemlig været begyndt undervisningen i næste uge, men sådan bliver det altså ikke alligevel.

Virtuel undervisning for de 'ældste'

- Vi har mest ondt af de nye elever. Vi vil lave virtuel undervisning for vores fortsætter elever, og så ser vi på, om vi kan begynde at tage 1G eleverne ind fra mandag den 17. august, siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Hun mener ikke, at man fra næste uge kan lave virtuel undervisning for de helt nye elever.

- De nye elever har ikke prøvet det før, og de kender ikke hinanden eller deres lærere, siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Tiltag mod stigende coronasmitte i Aarhus Den seneste tids stigende coronasmitte i Aarhus får sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre en række restriktioner for den offentlige transport i byen. Fredag orienterer han Folketingets partier om tiltagene, som Ritzau har set på skrift. I en mail sendt til sundhedsordførerne står følgende ti punkter: 1. Krav om brug af mundbind i forbindelse med al kollektiv transport (tog, bus mv.). 2. Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige. 3. Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang. 4. Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag i forbindelse med indkøb. 5. Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet. 6. Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd for afholdelse af private fester. 7. Anbefaling om fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage. 8. Anbefaling til, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser aflyses eller udskydes. 9. Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs. 10. Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus. Kilde: Mail fra Sundheds- og Ældreministeriet til sundhedsordførerne. Se mere

Hun håber, at hvis situationen med smittespredningen ellers tillader det, at kunne byde de nye elever - som de eneste - velkommen på skolen den 17. august, mens de 'gamle' må vente yderligere en uge.

- Vi vil gøre meget for, at de nye elever kommer godt fra start også i en situation, som den er nu.

Hvorfor ikke vente de 14 dage, som myndighederne anbefaler?

- Det er en anbefaling, vi har fået. Vi har meget plads, når fortsætterelever ikke er i huset. Selvfølgelig står anbefalinger over alt andet, men vi kan se, at det største problem ligger ved de kommende elever, så hvis det er muligt, vil vi tage dem ind fra mandag den 17., siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Så mens de andre elever altså undervises virtuelt, håber hun, at de nye elever kan lande godt på skolen.

- Det kan godt være, det ikke er til normal undervisning, men så de kan få koder og så videre, så de bliver klar, siger Lone Sandholdt Jacobsen, der er tryg ved hele situationen.

- Vi kan håndtere det, da vi har erfaringer fra foråret. Men eleverne savner det sociale fællesskab. Det er eleverne, det her er synd for.

Den seneste uges tid er antallet af bekræftet smittede steget markant i Aarhus Kommune. Siden torsdag er der 136 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark - ud af dem er 68 af tilfældene registreret i Aarhus.