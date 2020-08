Festuge følger nøje stigende smittetal

10 dage hvert år udfolder Aarhus sig i en kulturel festuge med alskens forskellige kunst, musik – og kulturarrangementer.

Men i år bliver det en noget anderledes fest, der venter.

COVID-19 har, som for så meget andet, lagt en dæmper på Aarhus Festuge.

Og mens smittetallet i Aarhus siden mandag i sidste uge er steget med 194 nysmittede i Aarhus Kommune, følger arrangørerne situationen tæt, og justerer løbende programmet efter smittetal og myndighedernes retningslinjer.

- Vi har fra starten af corona stået i en situation, hvor alt skulle planlægges forfra. Nu følger vi nøje situationen, og arbejder ud fra et stærkt forsigtighedsprincip samtidig med, at vi har tillid til, at folk har deres sunde fornuft med sig, når de tager del i festugen, siger Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge, til TV2 ØSTJYLLAND.

Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge, følger COVID-19 situationen tæt, og justerer løbende programmet efter smittetal og myndighedernes retningslinjer: Foto: Kissen Møller Hansen

Festuge på afstand

Hun forventer langt fra, at et fortsat stigende smittetal kan aflyse Aarhus Festuge helt. Men når festugen løber af stablen fra fredag den 28. august til søndag den 6. september, bliver det ikke en festuge, som det plejer at være.

I stedet kommer en stor del af årets program til at foregå udendørs, og de få arrangementer, der er planlagt indendørs, er der kun solgt et vist antal billetter til, så det er muligt at holde afstand.

Det er klart, at programmet bærer præg af corona, men det har været et kreativt benspænd, og vi har tænkt nyt ind. Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge

- Jeg er meget tilfreds med det program, vi har. Det er klart, at det bærer præg af corona, men det har været et kreativt benspænd, og vi har tænkt nyt ind. Blandt andet har vi lavet en lysfest, der kan opleves ude i byen på god afstand.

Under årets Festuge vil en række danske og internationale lysinstallationer lyse byen op og skabe en tiltrængt lysfest efter et mørkt forår. Foto: Janus van der Eijnden

Risiko for aflyste arrangementer

På grund af den drastiske stigning i antallet af smittede i Aarhus Kommune, afholdt borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), torsdag pressemøde i Rådhusparken i Aarhus.

Her informerede han sammen med Østjyllands Politi, Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Midtjylland om situationens alvor og kommunens tiltag.

Det er klart, at jo større smitte der er, jo større er risikoen for, at der er arrangementer, der ikke kan gennemføres. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, (Soc. dem)

Borgmesteren er også formand for Aarhus Festuges bestyrelse, og han kunne torsdag fortælle, at hvis smitten stiger yderligere, vil der være risiko for aflyste arrangementer i Aarhus Festuge.

- Vi vil løbende vurdere, hvor meget der kan gennemføres af programmet, og vi er klar til at lukke de dele ned, der ikke kan gennemføres forsvarligt. Det er klart, at jo større smitte der er, jo større er risikoen for, at der er arrangementer, der ikke kan gennemføres, siger Jacob Bundsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

I 2019 deltog Jacob Bundsgaard i morgensang på Rådhuset som en del af Aarhus Festuge. Foto: Martin Dam Kristensen

Også Aarhus City Forening følger situationen tæt og håber på, at Aarhus Festuge fortsat vil kunne afvikles:

- Det ville selvfølgelig være rigtig ærgerligt, hvis festugen skal aflyses, men er det det, der skal til, så er det det, der skal til. Det vigtigste er, at vi ikke skal til at lukke byen ned igen. Så vi skal igennem det, og vi skal stå sammen og lytte til, hvad der bliver sagt, siger Claus Bech, direktør, Aarhus City Forening.

