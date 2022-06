Racerkører sprøjter millioner ind i østjysk virksomhed

I sine mange år i USA har han også udviklet programmet Ruby on Rails, der bruges til at udvikle databaser og hjemmesider. Blandt brugerne af Ruby on Rails kan tælles store virksomheder som AirBnB og Shopify.

- Jeg bringer selvfølgelig noget kapital, men også 20 års erfaring med at drive software-as-a-service forretninger på nettet. Og så at give teamet tilliden til, at de kan gøre det selv, med danske værdier, uden at man sukker efter at blive en dårlig amerikansk kopi, siger han.



Udover bedrifterne fra den amerikanske techbranche, har han vundet racerløbet Le Mans, og han stiller også til start i dette års udgave af det berømte racerløb.