Priserne tager største hop i 39 år: - Det her er vanvittige stigninger

De stigende priser er dog ikke kun et dansk fænomen, fortæller Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Priserne stiger nemlig i det meste af verden.

Overordnet set skyldes det, at forbrugerne har for mange penge på hænderne, hvilket har trukket forbruget højere op, end økonomien kan holde til.

- Når der ikke er nok ting at købe, men folk gerne vil købe dem og har pengene, så sker der det, at priserne stiger. Det er den proces, vi er i nu, og det er vi nødt til at lave om på. Det er derfor, vi har udsigt til rentestigninger, siger han til TV 2 og fortsætter:

- Vi er nødt til at blive lidt fattigere, for der er ganske enkelt ikke nok at købe.

Inflationen og dens dele