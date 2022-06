Øgede forsvarsudgifter og inflation giver færre penge til regioner

- Vi havde ønsket os et niveau, som var noget højere, siger Anders Kühnau (S), formand for Dansk Regioner, på pressemødet om anlægsniveauet i den økonomiske aftale.

- Det er et godt stykke fra det, som vi har behov for, så vi er nødt til at foretage svære prioriteringer. Det er en meget alvorlig situation, som vores land står i. Der er pres på økonomien på baggrund af krigen i Ukraine.

"God og ansvarlig"

Anders Kühnau siger videre, at regionerne er "gået ind og har fået alt det, som vi overhovedet har kunne få" af penge af regeringen.

Nicolai Wammen kalder aftalen ”god og ansvarlig”. Den afspejler, at dansk økonomi er ramt af ”høj inflation”.