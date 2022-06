Stram Ã¸konomiaftale rammer kommunerne

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er onsdag aften blevet enige om en aftale, der sætter vilkårene for kommunernes økonomi det næste år.

Og det bliver på flere punkter en spareøvelse for kommunerne.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag aften.

Inflationen i Danmark er på sit højeste niveau i 35 år, og det kommer landets kommuner til at kunne mærke i fremtiden.



Kommunernes muligheder for investeringer – det såkaldte anlægsniveau – reduceres til 18,5 milliarder kroner, hvoraf en milliard kroner er til grønne investeringer samt kompensationer til forskellige merudgifter.

Det er i alt 1,4 milliarder kroner færre end i økonomiaftalen for 2022.

- Derudover har der ikke været ret meget mere, vi har kunnet give, fordi vi er i en situation, hvor vi virkelig skal være tilbageholdende med at sætte i gang, nu hvor inflationen er så høj, siger Nicolai Wammen.

Kommentator: Rammer hårdt

Ifølge TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn kan den nye aftale forvolde kommunerne problemer på flere områder.

- Der, hvor det ser alvorligt ud for kommunerne, er, når det gælder anlægsudgifterne. Kommunerne tigget og bedt om, at de skulle have lov til fortsat at anlægge en række veje, skoler, energiforbedrende initiativer. Der sænker man altså rammen til 18,5 milliard. Det er noget, der rammer kommunerne rigtig hårdt, siger han.

I aftalen er der også et løft af næste års kommunale serviceramme på 1,3 milliarder kroner i forhold til aftalen for 2022. Men Ole Krohn påpeger, at selvom det kan lyde af meget, er det ikke tilfældet i den aktuelle aftale.

- Det er kun til at dække det ekstra demografiske træk, der er. Altså at vi bliver flere ældre og andre omsorgskrævende grupper, siger han.

Sidst men ikke mindst fremhæver Ole Krohn, at parterne er enige om, at kommunerne skal spare på forbruget af eksterne konsulenter med yderligere 75 millioner kroner i 2023, 200 millioner kroner i 2024 og 350 millioner kroner 2025. I stedet skal kommunerne løfte opgaverne internt.

"Langt og sejt forløb"

Formand for KL Martin Damm (V) kalder "det et meget langt og sejt forhandlingsforløb", som nu er afsluttet.

- Vi kunne godt have ønsket os, at omstændighederne var nogle andre, fordi vi har nogle udgifter, som trænger sig på i kommunerne.

- Vi får dækket nogle af dem, og så skal vi ellers på den i landets kommunalbestyrelser med nogle svære prioriteringer, siger han.