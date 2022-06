Fandt 4000 flasker vin i en kælder

- Jeg vidste, Malling Kro kunne hjælpe mig med vinen, men hvad jeg ikke vidste var, at ejer Rune Aaby faktisk gerne ville sælge hele samlingen. Efter en kort rundtur i kælderen gik det for alvor op for mig, hvor meget guld den indeholdt, siger Jess Juul Hansen.

De nye forpagtere på Malling Kro ønskede ifølge Jess Juul Hansen ikke at overtage vinen, så derfor har kroejer Rune Aaby valgt at sælge samlingen.

Flasker fra 200 til 60.000 kroner

De 4000 flasker er samlet sammen over de seneste 25 år og rummer vine, der er udvalgt med sirlighed og sans for årgange. Senest i 2016/2017 vandt kroen prisen for Danmarks bedste vinkort i White Guide over Michelinrestauranter som Søllerød Kro og Geranium.

- Jeg har købt meget vin og også større samlinger gennem mange år, men jeg har aldrig nogensinde købt noget i nærheden af det her og i den kvalitet, siger Jess Juul Hansen.