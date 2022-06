Legendarisk grillbar kan blive din for under en million kroner

- Jeg kigger efter en ildsjæl. Det behøver ikke bare være kokken, som er god til at lave mad. Det er ikke nok. Det skal være en god leder, som har forholdene i orden. Man skal have noget brancheerfaring, det er et krav fra Smukfest og kommunen, men så længe man har hjertet med i det, så er jeg lutter øre, siger Jesper Græm.

Idioti at sælge

Prisen for at overtage Rasses Skovpølser lyder på 750.000 kroner. Værdiberegningen er lavet efter årene med corona, men ifølge Jesper Græm lyder omsætningen på 8-9 millioner kroner om året.

- Min revisor siger, at det er fuldstændig åndssvagt at sælge. Hvem fanden er dum nok til at sælge forretningen for 750.000 kroner? Men det er også derfor, jeg siger, det er en moden beslutning. Jeg synes, det er lang tid siden, jeg har taget SÅ voksen en beslutning, siger han med et grin.