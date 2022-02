Ikonisk maskot blev vandaliseret: Nu vælter det ind med kærlighed

I starten af februar blev figuren af den kendte Smukfest-maskot FestiWalther i Skanderborg udsat for hærværk.

Nu har byens borgere svaret tilbage på hærværket med kærlighed.

For at komme med et modsvar til hærværket på FestiWalther, gik foreningen FestiWalthers rundkørsel sammen og kom med en opfordring til lokalområdet.



- Vi lavede et opslag og opfordrede folk til at at sætte hjerter op ved FestiWalther, og komme med ekstra meget kærlighed, siger Jens Hvalsøe, talsmand for lokalgruppen FestiWalthers rundkørsel.