Ikonisk spisested genåbner efter brand

Der er godt nyt for dem, der har savnet at frekventere det ikoniske spisested Havnens Perle i Aarhus.



På fredag genåbner ’perlen’, som spisestedet med de berømte bøfsandwich også kaldes, efter den brand, der ødelagde spisestedet i februar.

På vinterens sidste aften den 28. februar blev ejer Peter Lerdrup ringet op om branden i hans pølsevogn, der var opstået i køkkenet.

Det lykkedes for brandvæsnet at få bugt med ilden, så Havnens Perle kunne genopbygges, og efter tre måneder er de nu så langt, at der kan komme kunder i butikken igen, fortæller Peter Lerdrup.