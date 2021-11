Politiet har fået råbånd og efterforsker nu plejehjemssag

Undlod at skifte ble på dement

I dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" så man blandt andet, hvordan personalet undlod at skifte ble på en ældre dement kvinde, selv om de gav udtryk for, at de vidste, det var påkrævet.

Man så også, hvordan personalet undlod at hjælpe kvinden, mens hun hang i en lift og gav udtryk for smerte.

I første omgang blev dokumentaren bremset ved et midlertidigt forbud afsagt af Retten i Aarhus. En beslutning, som efterfølgende er blevet godkendt af Højesteret.

Alligevel endte dokumentaren med at blive vist. Aarhus Kommune valgte nemlig af egen drift at begære forbuddet ophævet. Det havde nemlig den utilsigtede konsekvens, at medlemmerne af byrådet ikke kunne få lov at se optagelserne.