Politiet afviser kriminel handling bag drukneulykke

Fredag blev en mand fundet død i vandet ved Fiskerivej på Aarhus Havn.

Østjyllands Politi har efterforsket sagen for at forsøge at klarlægge, om der ligger en kriminel handling bag. I den forbindelse blev der også hurtigt lavet en obduktionsrapport, da den afdøde havde havde pådraget sig nogle skader.

Efterforskningen sammenholdt med resultaterne af obduktionsrapporten giver ikke politiet anledning til at tro, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet, oplyser vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi lørdag formiddag.

- Personens skader er formentlig opstået i forbindelse med faldet, og det vurderes ikke, at der er sket en kriminel handling, siger vagtchefen.

Den afdøde blev fundet i vandet fredag ved 13-tiden.

Det er her på træskibshavnen i Aarhus, at den afdøde blev fundet. Foto: Google Maps

Endnu ikke identificeret

Østjyllands Politi har en formodning om, om vedkommende er.

- Han er ikke identificeret med 100 procents sikkerhed, men vi har en formodning om, at det er en mand fra lokalområdet, siger Morten Hansen.

Politiets efterforskere er derfor fortsat i gang med at finde af ud, hvem vedkommende præcist er, og så skal det også endeligt klarlægges, om politiet med sikkerhed kan sige, at der ikke er foregået noget kriminelt i forbindelse med dødsfaldet.