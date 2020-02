Parfume-tyveri udviklede sig: Nu efterlyses røver med billede

Et butikstyveri udviklede sig i oktober sidste år til et røveri. Nu efterlyser politiet den formodede gerningsmand med et billede fra overvågningskameraet.

Røveriet blev begået mod Føtex på Frederiks Allé i det centrale Aarhus.

Da medarbejderen blev stående og gentog anmodningen på engelsk, kvitterede manden med et hårdt skub i brystet. Østjyllands Politi

Tyven forsøgte at gå gennem udgangen med en parfume, han ikke havde betalt for. En medarbejder i butikken bad ham naturligvis blive i butikken.

- Manden svarede på engelsk, at han ikke forstod dansk. Men da medarbejderen blev stående og gentog anmodningen på engelsk, kvitterede manden med et hårdt skub i brystet, hvorefter han stak af fra stedet, oplyser Østjyllands Politi.

Røveriet fandt sted i Føtex på Frederiks Allé. Foto: Google Street View

Tabte den stjålne parfume

Under flugten tabte han den parfume, han havde stjålet, som gik i stykker.

Siden er det ikke lykkedes politiet at finde frem til manden gennem efterforskningen, så derfor offentliggør man et billede af ham fra overvågningskameraerne.

Signalement Manden beskrives som:

• Mellemøstlig af udseende

• Ca. 25-30 år

• Kronraget

• Iført gul dynejakke og hvid t-shirt

• Talte engelsk Kilde: Østjyllands Politi

Røveriet blev begået den 30. oktober kl. 21.55.

Kan du kende manden, eller har du en formodning om, hvem han er, så beder du ringe til politiet på tlf. 114.

