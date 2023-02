Omdiskuteret udstykning ser nu ud til at blive droppet

Planen, der har været flere år undervejs og har medført en del protester i lokalområdet, er blevet politisk behandlet i flere udvalg, og her stødte lokalplanen for nylig ind i modstand af en kaliber, der ser ud til at sænke planen.

Det står klart få dage før, at Aarhus Byråd ellers efter planen på onsdag skal vedtage en ny lokalplan, der giver mulighed for at sælge et grønt areal i Tranbjerg med henblik på opførelse af op til 21 boliger.

Planerne om at bygge boliger på et omdiskuteret grønt areal i Tranbjerg ser nu ud til at falde.

Sådan skal det forblive, mener Solveig Munk, som blandt andet har været bekymret for, at boliger på området ville komme i karambolage med den såkaldte søbeskyttelseslinje, der dikterer, hvor tæt på i dette tilfælde Tranbjerg Sø, der må bygges.

Ifølge den hidtil gældende lokalplan må arealet anvendes som offentligt rekreativt område – eller et friareal for alle, som det også er formuleret i lokalplan 291.

- Der er flertal mod den plan, når den kommer i byrådet, konstaterer formand for Teknisk Udvalg Solveig Munk (EL).

Det skete, da samtlige syv medlemmer af Teknisk Udvalg vendte tommelfingeren nedad. Dermed tegner der sig et klart nej hen over det politiske spektrum.

På side 10 i I lokalplan 291 fremgår det, at det åbenholdte areal skal forblive åbent og med offentlig adgang. Lokalplanen er vedtaget og trådt i kraft i 1987.

At hun nu ikke længere står alene sin modstand, skyldes ifølge Solveig Munk især en skarp socialdemokratisk byrådskollega, nemlig Jesper Kjeldsen, der i 11. time studsede over, om området nær søen mon kunne rumme grundvandsressourcer, der skal beskyttes.

Det var der rigtignok, kunne han konstatere og fik siden bekræftet hos Aarhus Vand. Derfor bad han vandselskabet om at møde op på Teknisk Udvalgs seneste møde.

Af en erklæring fra mødet fremgår det, hvordan Aarhus Vand forklarede, at der kan gøre mange ting for at ”eliminere nogle risici” for grundvandet.

”Men hvis man på lang sigt vil beskytte grundvandet, er skov og natur den sikreste vej at gå,” fremgår det af erklæringen.

Derfor har Socialdemokratiet nu lagt sig fast på en linje.

- Vi var blevet opmærksomme på, at der var sårbare grunde, lyder det fra Jesper Kjeldsen, der forud for behandlingen i byrådet på onsdag kan bekræfte, at Socialdemokratiet vil stemme nej til lokalplanen.

- Socialdemokratiet kommer ikke til at stemme for. Det kan vi ikke, fordi vi prioriterer grundvandssikkerhed. Vi vil gerne være med til at få bygget gode boliger, men hvad nytter det, hvis vi ikke har ordentligt grundvand, siger Jesper Kjeldsen

Han understreger, at han ellers er glad for forvaltningens arbejde med at skaffe plads til flere boliger i Tranbjerg.

Også Venstre, Radikale Venstre samt løsgænger Jakob Søgaard Clausen har i Teknisk Udvalg meddelt, at de ikke kan gå ind for en vedtagelse af lokalplanen, og derfor hænger den i en tynd tråd.



Forundring i Tranbjerg

En lang række borgere og lokale aktører afgav i sommer høringssvar, da udkastet til lokalplanen var lagt offentligt frem, og et af svarene kom fra Tranbjerg Fællesråd, som ifølge formand Helle Søby Degn har været med på sidelinje i processen helt fra starten af.

Det vækker derfor også en vis forundring hos hende, at udkastet til den nye lokalplan nu i sidste øjeblik ser ud til at kunne ende i skraldespanden.

- Jamen min umiddelbare reaktion er, at det virker fuldstændig vanvittigt, at man over så lang en periode kan arbejde på en sag, og så står og falder det med en melding fra Aarhus Vand, siger hun og fortsætter:

- Det er vanvittigt, at man bruger kommunens penge på et projekt, som så potentielt ikke bliver til noget, når man kunne have fået den information fra Aarhus Vand, inden man startede processen. Som borger, virker det helt skørt, siger Helle Søby Degn.