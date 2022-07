Næsten som i Matador: I slagsmål med kommunen om byggeri på grønt areal

Efterspurgt boligtype

Årsagen til, at arealet overhovedet kommer i spil skyldes, at kommunen i jagten på plads til flere boliger har fået øje på arealet, og med en lokalplansændring er de nu også ved at ændre vilkårene for området.

Allerede i maj stemte et stort flertal i byrådet for den nye lokalplan, men Enhedslisten forsøgte at sætte hælene i. Det hjalp dog ikke, og derfor er lokalplansforslaget aktuelt i høring frem. til den 10. august.

Den beslutning forsvarer Steffen Wich, socialdemokratisk byrådsmedlem i Aarhus Kommune og blandt andet medlem af Teknisk Udvalg.

- I embedsværket har vi endelig vurderet, at det er en rigtig god idé for Aarhus at få lagt 19 til 21 boliger her. Nu må vi så se i den politiske proces, om det er et egnet sted, og om de her boliger skal ligge her. Det er i hvert fald en type boliger, vi efterspørger rigtig meget, siger Steffen Wich.