Østjysk forfatter vinder De Gyldne Laurbær

Stine Pilgaard er vokset op i Aarhus forstaden Vejlby-Risskov, som ene- og skilsmissebarn. Hun er uddannet på Forfatterskolen og har en Cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet.

- Jeg har senere tænkt på, at kombinationen af at være enebarn og skilsmissebarn nok har givet noget til min interesse for mennesker og for at skrive, sagde hun i 2020 i et interview i Berlingske.