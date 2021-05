Sådan brænder de mink af uden lugtgener

Hver aften ankommer der 30 ton døde, opgravede mink fra Vestjylland til Lisbjerg uden for Aarhus. Én lastbil hver dag frem til midten af juli.

Flere var inden afbrændingen af minkene bekymret for, om det ville udvikle lugtgener for beboerne tæt på forbrændingsanlægget. Det har dog indtil videre ikke været et problem.

- Vi var selv meget bekymrede, men vi tog vores forholdsregler og har været positivt overraskede over, at det ikke lugter mere, end det gør, siger Kenneth Egeskov, afdelingsleder for energiproduktion i AffaldVarme Aarhus, da TV2 ØSTJYLLAND møder ham ved forbrændingsanlægget.