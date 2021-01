Ny forskning skal finde Danmarks ældste øl

- At øllet kan dateres så meget tidligere i disse områder – hele 4-5000 år før os i Skandinavien - må være, fordi det ikke tidligere har været muligt at påvise øllets tilstedeværelse.

Vil fastslå de tidligste ølbrygninger i Danmark

Han er en del af gruppen af forskere fra Nationalmuseet, der har samarbejdet med lektor Kim Hebelstrup fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet om at udvikle den nye metode til at fastslå de tidligste ølbrygninger i Danmark.

Metoden består af indsamlet korn fra bondestenalderen og et elektronmikroskop.

- Den nye metode opererer med elektroner, hvilket gør, at man kan komme helt ned i mikrometer af det indre af kernerne i kornene til forskel fra et normalt lysmikroskop.

Dermed kan forskerne observere, om kernens enzymer er blevet omdannet til sukker og dermed har skabt huller i de små stivelseskorn.