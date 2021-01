Vidne talte med 81-årige Carl fredag men vidste ikke, han var forsvundet

Politiet har spurgt vidnet ind til, om vedkommende ikke har taget fejl af torsdag og fredag, men vidnet har ifølge politiet kunnet fremvise en kvittering fra Kvickly fra fredag 8. januar. Derfor antager politiet altså, at vidnet - der hævder at kende Carl Petersen fra Odinsgade, hvor de begge har boet - taler sandt.

- Jeg havde troet, at jeg skulle møde ind til en vagt, hvor jeg måtte fortælle familien, at der ikke var stor chance for at finde ham i live. Men efter det her, så tror jeg stadig, at der er håb, siger Jørn Bystrup.

Politiet mener derfor, at Carl Petersen må have et sted at opholde sig - måske hos nogle bekendte eller i en bygning.

Derfor opfordrer han også alle i Horsens til at tjekke garager, udhuse og skure for, om Carl kunne opholde sig dér, oplyser vagtchefen.