Ny aftale giver sikkerhed hos efterskole: - Det er prikken over I’et

Et politisk flertal er blevet enig om at genindføre en hjælpepakke, der i foråret holdt hånden under efterskoler, kostskoler og frie fagskoler.

Helt konkret betyder det, at skolerne nu har mulighed for at sænke forældrebetalingen, mens eleverne er hjemsendt. Den politiske ambition er, at det skal forhindre at forældre melder deres børn ud på grund af nedlukningen.

Og den håndsrækning er man glade for på Klank Efterskole.

- Det betyder rigtig meget for os. Så vil jeg ikke tro, at der er nogen, der melder sig ud, lyder det fra forstander Klaus Larsen.