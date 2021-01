2020 var det år med mindst frost i Danmark i 147 år

Ligeså vinterlig 2021 er startet, ligeså mangelfuld på vintervejr var 2020.

Faktisk blev der sat flere rekorder i det forgangne år, når det kom til mangel på vintervejr. Således bød 2020 både på rekordfå døgn med snedække, samt et totalt fravær af isdøgn, hvilket er døgn, hvor temperaturen hele døgnet er under frysepunktet.



Som om det ikke var nok, så satte 2020 også endnu en anti-vinterlig rekord. Antallet af såkaldte frostdøgn blev nemlig rekordlavt.



Et frostdøgn er et døgn, hvor temperaturen i løbet af døgnet, et eller andet sted i landet, kommer under frysepunktet. Det er ofte sammenfaldende med det vi normalt kalder nattefrost, men det er også et frostdøgn, hvis temperaturen falder til under frysepunktet midt på dagen.