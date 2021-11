Nisseløbere adlyder opfordring og fortsætter ufortrødent

Og for DGI er det vigitigt at understrege vigtigheden, at man ikke lukker ned for børn og unges idrætsaktiviteter.

- Der er en pris at betale ved ikke at være ude og være sammen. Så hvis det kan lade sig gøre, så anbefaler vi, at man gør det, siger Torben Märcher, der er formand for DGI Østjylland.

Sammen med opfordringen til at fastholde aktiviteterne, er rådene fra DGI de samme, som vi efterhånden kender: Sprit af, hold afstand, del op i mindre grupper og så videre.