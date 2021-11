Modstander undrer sig over Venstres valg af rådmandspost

Den udmelding undrer dog Jasmine Søgaard, nyvalgt byrådsmedlem og kommende politisk ordfører for Socialdemokratiet.



Blandt andet fordi Christian Budde i en livevalgdebat på TV2 ØSTJYLLAND forud for kommunalvalget gav udtryk for, at handicapområdet var vigtigt for Venstre, og at han ville kæmpe for at få tilført penge til området.

- Vi er klar til på socialområdet under den paraply, hvor der jo er efterspørgsel efter penge generelt, at det er handicapområdet, der kommer først på socialområdet, sagde Christian Budde i tv-debatten.



S undrer sig

Nu har han med sit valg af rådmandspost lagt handicapområdet i skødet på Anders Winnerskjold.

- Vi undrer os lidt over Venstres valg af rådmandspost. Venstre har i valgkampen og også tidligere fremført, at de mente at kunne finde cirka én milliard kroner til velfærd ved at styrke integrationen af borgere med ikke-vestlig baggrund. Simpelthen at få dem ud på arbejdsmarkedet. Derfor tror vi, at det må undre vælgerne, at de nu ikke vil gå ind og tage det ansvar ved at tage en rådmandspost for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Tror de ikke på deres løsningsforslag?, lyder det fra Jasmine Søgaard.