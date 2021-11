Venstre overrasker med valg af rådmandspost

Knap en uge efter kommunalvalget er de sidste brikker i rådmandspuslespillet i Aarhus ved at falde på plads.

Mandag middag melder Venstre, at partiet har valgt, at spidskandidat Christian Budde skal være ny rådmand for Sundhed og Omsorg. Her får han blandt andet ansvar for Aarhus Kommunes indsats over de ældste borgere. Det var den næstsidste ledige rådmandspost.

- Vores vurdering er, at to af de største udfordringer, vi kigger ind i både som kommune, men også som land, er det, Ældre Sagen kalder en humanitær katastrofe.

- Vi har et ældreområde, hvor der bliver markant flere ældre, og det udfordrer os på økonomi og rekruttering - i det hele taget kalder det på nogle nye løsninger.

- Det andet ben er sundhed. Vi kan konstatere, at aarhusianere har ondt i livet. Det er stress, angst, ensomhed. Det er børn og unge, folk i deres bedste alder, og det er ældre. Det er et område, vi gerne vil sætte endnu mere lys på, siger Christian Budde (V) til TV2 ØSTJYLLAND.