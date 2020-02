Kommende forældre må aflyse bryllup og efterlyser nu hjælp

Mark Warren og kæresten skal formentlig være forældre dagen før deres ellers planlagte bryllup, som nu er udskudt. Aflysningen kan give dem en regning for et band på 12.000 kroner. Foto: Privat

12.000 kroner for et band, de aldrig får muligheden for at høre! Det kan blive virkeligheden for Mark Warren fra Aarhus og kæresten, der havde booket bandet Funked Up til at spille til deres bryllup den 1. august.

Men så skete der noget uforudset, som har udskudt den store dag på ubestemt tid.

- Jeg friede til min kæreste på Samsø Festival i sommer, og straks gik planlægningen i gang. Men nu er der så sket det, at min kæreste er blevet gravid og er sat til at føde dagen før det planlagte bryllup, fortæller Mark Warren til TV2 ØSTJYLLAND.

Parret ser sig selv som ordensmennesker, der går meget op i planlægning med lister og skemaer, men én ting kunne de altså ikke planlægge.

Opslag delt over 400 gange

Før de vidste, at de formentlig skal være forældre i slutningen af juli, nåede de at booke sted, mad og band til brylluppet. Det meste har de kunnet aflyse, men der er en hurdle tilbage.

Det vil da være træls at skulle af med så mange penge for et band, vi ikke får lov til at opleve. Mark Warren, Aarhus

- Som det ser ud nu, er vi bundet af en kontrakt med bandet, som skal have 12.000 kroner for at spille. Medmindre vi finder nogle andre, der vil booke det den 1. august, forklarer Mark Warren og fortsætter:

- Hvis ikke det lykkes, skal vi nok betale pengene dagen efter, vi er blevet forældre. Og det vil da være træls at skulle af med så mange penge for et band, vi ikke får lov til at opleve.

Mark Warren har derfor lavet et opslag på Facebook, der i skrivende stund er delt over 400 gange, hvor han efterlyser aftagere af bandet.

Mener band går i små sko

Parret er ikke som sådan sure på bandet over, at de stadig forlanger pengene, hvis ikke der findes et nyt arrangement.

- Vi valgte jo bandet, fordi vi synes, at det lød godt, og vi ønsker ikke, at musikerne mister penge. Det vigtigste for os er at finde en ny aftale, siger Mark Warren.

Andre har dog i kommentarsporet til Marks opslag kritiseret Funked Up for at gå i små sko og har opfordret bandet til at være large.

Funked Up, der stammer fra Aarhus, forstår godt folks tankegang, men henholder sig til den kontrakt, der er aftalt mellem bandet og parret.

- Vi forholder os egentlig bare objektivt til sagen. Vi er et lille band, og som musikere arbejder vi hårdt for en fast indtægt. Derfor har vi en standardkontrakt, der skal sikre os penge, siger guitarist i Funked Up, Per Astrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Svært at skelne fra sag til sag

Han er med på, at det er en speciel situation, som parret står i, men som band er det svært at skulle vurdere fra gang til gang, om man skal droppe kontrakten.

- Hvornår går grænsen så for, at vi skal afvige fra aftalen? Jeg synes, at den er svær, lyder det fra guitaristen.

Det er kun i yderste tilfælde, at de skal betale. Jeg forsøger at finde et nyt job til os, og så skal de selvfølgelig ikke give noget. Per Astrup, guitarist, Funked Up

Funked Up er dog alligevel også selv gået på jagt efter et nyt arrangement den 1. august, så Mark Warren og kæresten kan slippe for at betale.

Bandet har også trukket blandt andet transportudgifter fra den regning, som parret kan ende med at få.

- Det er kun i yderste tilfælde, at de skal betale. Jeg forsøger at finde et nyt job til os, og så skal de selvfølgelig ikke betale, slår Per Astrup fast.