Bryllupspar stod til at miste 12.000: Nu er der godt nyt

- Jeg friede til min kæreste på Samsø Festival i sommer og straks gik planlægningen i gang, har Mark Warren fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Parret bookede sted, mad og band til det kommende bryllup. Men kæresten blev gravid, og er sat til at føde, dagen inden det planlagte bryllup - som de har måtte aflyse.

De havde stadig en kontrakt med bandet, som ikke kunne brydes. Det ville koste dem 12.000 kroner, medmindre bandet fik et andet spillejob samme dag.

Der var ingen onde miner imellem dem, og nu er der heldigvis godt nyt.

Booket til nyt bryllup

Mark Warren lagde et Facebookopslag op, som blev delt over 400 gange, hvor han efterlyste aftagere af bandet.

Der har jo ikke på noget tidspunkt været et ondt ord imellem os. Per Astrup, guitarist, Funked Up.

Nu er det lykkedes, fortæller guitarist i Funked Up, Per Astrup til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der har jo ikke på noget tidspunkt været et ondt ord imellem os, siger han.

Bandet har fået en ny booking til et bryllup den 1. august.

- Vi har fået en standard-booking, og de nærmere omstændigheder kommer til senere, siger Per Astrup.

Mark Warren og kæresten har ikke mere at sige til situationen, men er tilfredse med, at bandet har fået en ny aftale.

Kontrakt går begge veje: Måtte spille efter søns fødsel

Opslaget har fået en del negative kommentarer i forbindelse med historien.

Men Per Astrup fortæller, at de jo bare følger gældende kontrakter – og hvis ikke de overholdt kontrakter, så kunne de være ligegyldige.

- Vi har brugt den kontrakt, som brancheforeningen Dansk Musiker Forbund har udstedt, siger Per Astrup.

Guitaristen i bandet Funked Up fortæller også, at en kontrakt jo går begge veje. Så da hans yngste søn blev født, blev han også nødt til at tage ud og spille et booket job samme dag.

Mark vil gerne holde fast i, at vi skal spille til deres bryllup, når de engang skal holde det. Per Astrup, guitarist, Funked Up.

Både bandet og Mark Warren har været kede af de negative kommentarer, fortæller han. Men nu er de glade for, at parret, og bandet har fundet en god løsning for alle.

- Mark vil gerne holde fast i, at vi skal spille til deres bryllup, når de engang skal holde det, fortæller Per Astrup.