Kirke skal flytte 55 kilometer og males i usædvanlig farve

- Fællesskab betyder meget i Nye. Vi har i mange år arbejdet med at få folk til at tale mere sammen på tværs af generationer og økonomier og alt muligt. Nye er en anden måde at bygge by på end mange andre steder, og Fællesskabets Hus passer godt ind i det her, siger Jørn Tækker.

Den pink farve er valgt netop for også at signalere, at det ikke kun er et sted til kirkelige handlinger.

- Det kunne i princippet også have været andre farver. Kirken står hvid i dag, men det skal blive et fællesskabets hus, og derfor vil vi gerne signalere, at det ikke kun er en kirke, men også er for fællesskabet, siger Jørn Tækker.

Desuden er der en helt anden, åbenlys årsag til at male den pink.

- Det er en måde at gøre opmærksom på bygningen, konstaterer direktøren.

I Fællesskabets Hus kommer de kirkelige handlinger til at have førsteret, men der kommer også til at være en masse andre ting på programmet i den 200 kvadratmeter store kirke.