Rina blev konfirmeret alene som zombie - så trådte flere hundrede bikere til

- Det er helt fantastisk

Det store fremmøde betød meget for både konfirmanden selv og hendes familie.

- Det er vanvittigt med den opbakning. Det betyder alt for mig, men det betyder lige så meget for min datter. Hun synes, det er helt fantastisk, at der er så mange, der kommer, siger faren.



Moren, Ulla Bjerring Jørgensen, fortæller, at datteren har været meget glad for at have undervisning med de andre elever til konfirmationsforberedelsen, men at dagen blev ekstra særlig, da hun fik lov til at gå all in på sit eget tema i den anden kirke.



- Hun havde en fantastisk dag, og vi meget taknemlige for den løsning, som præsterne kom frem til, siger moren.



Efter ceremonien i kirken kørte faren selv Rina Bjerring Pedersen videre til fest på sin motorcykel. Efter dem fulgte kortegen med flere hundrede motorcykler.