Østjyderne vil begraves i skoven

Også i Kjellerup i Silkeborg Kommune er der en skovbegravelsesplads på vej, og i Mygind Skoven ved Clausholm Slot syd for Randers kan man finde sit sidste hvilested under bøgen.

Ikke længere krav om kapel

Det har overordnet været muligt at blive urnebegravet i skoven i Danmark siden 2008, da man ændrede loven til, at der ikke behøver at være et kapel i forbindelse med en gravplads, så længe der kun foretages urnenedsættelser. Den første skovbegravelsesplads blev åbnet i Kohaveskoven i Odense i 2014 i en kommunalt ejet skov.

Der er som minimum ti års gravstedsfred efter urnenedsættelsen. Skovbegravelsespladserne etableres i samarbejde med den respektive kommune, da den skal have det overordnede ansvar, selvom det er privat jord. Kommunen sørger også for kontrol og sætter taksten, mens godset eller skovejeren står for drift.