Mariannes afdøde mand er begravet i skoven: Her er smukt og fredeligt

Skovforvalteren fortæller, at der er plads til mange flere, og at det her kun er begyndelsen.

- Vi har plads til omkring 25 ved hvert træ i skoven, og vi har 150 træer, der kan benyttes.

Ro, tryghed og sikkerhed

Det betyder meget for Marianne Poulsen, at hendes mand fik en skovgravplads på Clausholm Slot.

- Vi snakker i familien om, at nu er farfar et godt sted. Vi ved jo godt, at han ikke er her mere, men vi er trygge og glade for, at vi kan komme her i skoven.