Kirkegård planter selv brændenælder

Det kan dog tage lidt tid at dedikere sig helt til den lidt vildere natur.

- Jeg må indrømme, at de visne blade snupper jeg lige op, men ellers kan jeg godt lide, at der er plads til naturen, siger Jette Hagemann Jørgensen.

Bestemmer selv på gravsteder

For kirkegårdslederen handler det også om at finde en balance, hvor man skaber biodiversitet uden at skæmme stedet for de besøgende.

- Vi skal hele tiden huske at gøre det med respekt for, at man kommer for at mindes og måske er i sorg, siger Bjørn Dinesen.

- Først og fremmest er det ens eget frie valg, hvordan man ønsker at indrette gravstederne. Vi vil selvfølgelig forsøge at formidle, at biodiversitet kan være et gode for en selv, men også for naturen.