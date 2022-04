6-årige Carl kan ikke tale: Men særlig terapi får ham til at synge

Carl har haft flere svære epilepsianfald, hvor han var tæt på at dø. Forældrene forventer ikke, at han kommer til at leve længere end den tid, de selv har tilbage. Og den erkendelse er lige så svær som at få et barn, der er multihandicappet.

- Selvfølgelig er det hårdt at vide, at han aldrig kommer til at kunne tale til os eller bare så enkel en ting som at sige, at han elsker os, siger Carls mor med dirrende stemme.