Peter og Benny har arbejdet sammen i 53 år - ingen af dem vil på pension

Men trods den pensionsmodne alder skilles deres veje ikke endnu. For selv om Benny Rasmussens søn, Leif, overtog forretningen for syv år siden, er ingen af de erfarne smede klar til at tjekke ud.



- Det var ikke planen, at jeg skulle blive ved med at være i firmaet, men der var heller ikke planer om det modsatte. Så jeg blev for at hjælpe med nogle småopgaver, og det har jeg så bare aldrig fået stoppet med, siger Benny Rasmussen.