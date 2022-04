Imponerende indsats: Skoleelever løber, bager og rydder op til fordel for ukrainske børn

Fra begyndelsen var målet 10.000 kroner. Men siden greb det om sig, flere ville hjælpe til, og nu er målet nået adskillige gange.

- Jeg er mega imponeret af og stolt over de her børn, der har givet den en ordentlig skalle, og jeg er stolt over at være i en by, hvor folk støtter og griber de ideer, som skolen sender ud. Det er megafedt og inspirerende at være lærer og barn i, siger Kasper Fur Eriksen, der er lærer hos mellemtrinet på Auning Skole på Djursland.

De rosende ord kommer på baggrund af en indsamling de seneste uger til fordel for børn i Ukraine. En indsamling, der begyndte med hjemmebagte muffins, men nu har involveret meget af byen og rundet 52.000 kroner.