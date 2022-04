Efter flere tyverier i hundeskov: Nu tages nye midler i brug

I Langå ved Randers døjer de med lidt af et problem.

Lamper, der skal lyse en hundeskov op i sene aftentimer og tidlige morgenstunder, bliver stjålet i et væk.

Og det er brugerne af området godt trætte af.

- Det er hærværk, og det er ikke morsomt. Det er ufatteligt, at nogen gør det, egentligt, siger Karen Christensen fra Paderup.

Forsøgt af flere omgange

Foreningen bag hundeskoven havde først sat tre lamper op for at skabe hygge for både hunde og mennesker.