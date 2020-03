Kærestepar ramt af COVID-19 ude af isolation: Skal stadig passe på

Cecilie Dam Christensen og Christian Vagn Uhre fra Aarhus blev smittet med coronavirus under en skiferie i Østrig og har været isoleret i deres lejlighed i 14 dage.

Men nu har de været uden symptomer i 48 timer og kan atter bevæge sig udenfor.

Det er rart at komme ud og være en del af den verden, man har været afskåret fra i 14 dage. Christian Vagn Uhre, Aarhus

Det nød de med en tur i parken lørdag formiddag.

- Det er skønt endelig at komme ud igen, og det er perfekt timing, at solen skinner. Det er rart at komme ud og være en del af den verden, man har været afskåret fra i 14 dage, siger Christian Vagn Uhre til TV2 ØSTJYLLAND.

Parret fik under karantænen leveret mad til døren af Cecilie Dam Christensens mor. Foto: Privatfoto.

Var generelt utilpasse

Parret havde været på skiferie til Ischgl i Østrig, før landet var et højrisikoområde.

Men da de kom hjem til Danmark den 7. februar, havde de flere symptomer, der kunne tyde på COVID-19.

Allerede i slutningen af rejsen var de begge begyndt at få de symptomer.

- Vi begynder at få feber, stikken i halsen, ondt i hovedet og er generelt utilpasse, har kæresteparret tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Lettere influenza-symptomer

Efter et par dage med tiltagende symptomer ringede parret for anden gang til vagtlægen. De to unge aarhusianere blev derefter testet for COVID-19 i drive-in-testen på Aarhus Universitetshospital.

En test, som viste sig positiv.

Det er jo aldrig behageligt at være syg, og vi har været bevidste om, at der er en vis risiko forbundet med corona. Cecilie Dam Christensen, sygeplejerske, Aarhus

Herefter fulgte så en karantæne i parrets fælles lejlighed i det centrale Aarhus. I 14 dage måtte de ikke have fysisk kontakt med omverdenen af frygt for, sygdommen kunne sprede sig.

- Heldigvis har vi kun haft lettere influenza-symptomer, men vi har godt kunnet mærke, at sygdommen er hårdere for kroppen at overkomme. Men vi er kommet igennem, fortæller Cecilie Dam Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har søgt masser af viden

De har holdt humøret oppe ved at hygge så meget som muligt, de nu kunne i lejligheden. Ved at følge med på nettet og i medierne har de følt sig trygge ved situationen.

- Det har givet os en ro at vide en masse om virussen. Men det er jo aldrig behageligt at være syg, og vi har været bevidste om, at der er en vis risiko forbundet med corona, siger Cecilie Dam Christensen.

Parret har således også fulgt retningslinjerne for, hvornår man kan betegne sig selv som fri fra sygdommen igen.

Der skal være 48 timer uden nogen former for symptomer, og de timer er nu gået.

Under isolationen i lejligheden, var det godt at få pizza og cola leveret på dørmåtten. Foto: Privatfoto

Ansvar forbundet med raskmelding

- Vi skal naturligvis stadig tage vores forholdsregler og overholde alle de retningslinjer, der er udstukket. Det kommer vi helt klart også til, siger Christian Vagn Uhre til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har selv vurderet, at vi er raske nu, og det er der selvfølgelig et vist ansvar forbundet med, supplerer kæresten.

Selvom de nu begge gerne skulle være friske og raske, så kan sygdommen stadig mærkes i kroppen.

- Man kan mærke, man ikke har brugt kroppen i lang tid. Den er mat og træt, og skal lige i gang igen. Men vi skal nok få den trænet op, fortæller Christian Vagn Uhre.

Nu vil jeg meget gerne hjælpe alt det til, jeg kan. Cecilie Dam Christensen, sygeplejerske, Aarhus

Kæresten arbejder som sygeplejerske på infektionsmedicinsafdeling i Aarhus, og på mandag begynder hun på arbejde igen.

- Nu vil jeg meget gerne hjælpe alt det til, jeg kan, slår Cecilie Dam Christensen fast.