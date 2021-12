Isbjørnen Henrik er tilbage, hvor han hører til

Og nu kan Tivoli Friheden med glæde fortælle, at Henrik er tilbage i deres varetægt.

- Nogen kalder det skæbnen, andre kalder det et tilfælde; vi kalder det et julemirakel!, skriver Tivoli Friheden på deres facebook-side.

Isbjørnen Henrik indgår sammen med fire andre i Tivolis juleudstilling.



Dusøren kom de dog aldrig af med, da de via et anonymt tip fik oplyst, at Henrik var blevet udleveret på en lokation nær parken af nogle ukendte bagmænd.